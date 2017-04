Neymar: "Müssen unsere Arbeit machen"

Montag, 17.04.2017

"Wir können jede Mannschaft vor der Brust haben", so Neymar, der feststellt: "So geht es jeder anderen Mannschaft mit Barcelona." Letztendlich, so der Brasilianer, müsse man nach der 0:3-Pleite in Turin positiv denken: "Wir können das schaffen. Wir werden es ein zweites Mal tun."

Bereits gegen PSG holte Barca einen 0:4-Rückstand auf und gewann das Rückspiel im Achtelfinale mit 6:1. "Wenn alles gut läuft, gibt es wieder eine Remontada", folgert Neymar. Dafür schickt er jedoch eine Mahnung an das zuletzt schwächelnde Team.

"Müssen es wollen"

"Wir müssen unsere Arbeit machen", mahnt der in der Liga gesperrte Flügelspieler. Canal Esporte erklärte er: "Juventus ist eine tolle Mannschaft. Sie sind gut strukturiert, deshalb wird es schwer, die Rückkehr zu schaffen. Wir müssen es wollen."

Derweil sorgte der Brasilianer im seinem Heimatland für Verwirrung. "Ich habe ein großes Streben für Flamengo zu spielen", führte der ehemalige Spieler des Erzrivalen FC Santos an. "Ich habe großen Respekt für Santos. [...] Aber sie haben uns vor Gericht gezerrt für etwas, was ich bis heute nicht verstehe."

