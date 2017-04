Wegen Sampaoli: Sevilla warnt Argentinien

Mittwoch, 12.04.2017

"Aufgrund verschiedener Berichte in nationalen und internationalen Medien, die über das potenzielle Interesse des argentinischen Verbands an Jorge Sampaoli und ein mögliches Treffen berichteten, sahen wir uns gezwungen, einen Brief an die AFA zu schicken. Sampaoli steht bis Ende Juni 2018 beim FC Sevilla unter Vertrag. Wir betrachteten es als Respektlosigkeit, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und die AFA tatsächlich ein Treffen anstreben, um Sampaoli davon zu überzeugen, seinen Trainerposten in Sevilla aufzugeben. Dies wäre absolut inakzeptabel und der Klub wird nicht davor zurückschrecken, hierbei - falls nötig - Maßnahmen zu ergreifen."

Sampaoli ist seit dieser Saison Cheftrainer des FC Sevilla und mit Tabellenplatz vier in LaLiga auf dem besten Weg, im nächsten Jahr in der Champions-League zu spielen.

Argentinien hingegen bangt vier Spieltage vor dem Ende der Qualifikation um die Teilname an der Weltmeisterschaft in Russland.

Jorge Sampaoli im Steckbrief