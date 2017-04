Atletico kämpft um Griezmann

Montag, 10.04.2017

Griezmann erzielte am Samstag den 1:1-Ausgleichstreffer im Derby madrileno im Estadio Santiago Bernabeu. Im Anschluss an die Partie befeuerte er mit einem flapsigen Spruch in der Mixed-Zone ein Gerücht der französischen Tageszeitung L'Equipe. Auf die Frage nach einem Wechsel zu den Königlichen antwortete er, er könne "nichts ausschließen".

Die Pläne der Rojiblancos sind allerdings andere. Momentan verdient Griezmann rund sieben Millionen Euro pro Jahr. Seinen Vertrag hatte er erst im letzten Jahr bis 2021 verlängert.

Nun plant Atletico eine weitere vorzeitige Verlängerung des Kontrakts zu erheblich verbesserten Bezügen. Laut Informationen der AS sind die Madrilenen bereit, Griezmanns Gehalt auf rund zehn Millionen Euro jährlich zu erhöhen. Im gleichen Zug soll die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von derzeit 100 Millionen Euro erhöht werden. Das neue Arbeitspapier soll bis 2021 gültig sein.

Lässt sich Griezmann auf einen solchen Deal ein, dürfte es für Europas Top-Klubs schwer sein, den Stürmer aus Madrid loszueisen.

Antoine Griezmann im Steckbrief