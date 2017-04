Griezmann genervt von Wechsel-Gerücht

Sonntag, 23.04.2017

Griezmann selbst hatte, angesprochen auf einem möglichen Transfer zu Real, erklärt, dass er nichts ausschließen könne.

Da es in den vergangenen Wochen wenige Neuigkeiten zu diesem Thema gegeben hatte, wurde Griezmann nach dem Sieg seines Teams am Samstag von einem Reporter von beIN Sports noch einmal auf die Spekulationen angesprochen - und reagierte äußerst gereizt. "Dazu habe ich schon alles gesagt. Ich will nicht mehr darüber reden", sagte er und brach das Interview schnell ab.

Griezmann erzielte in dieser Saison in der Liga bereits 16 Saisontore und darüber hinaus fünf Treffer in der Champions League, in der er mit Atletico im Halbfinale auf den Stadtrivalen Real trifft.

Antoine Griezmann im Steckbrief