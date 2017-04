Die Woche der Wahrheit

Sonntag, 16.04.2017

Keine Gratulation an die Spieler, keine Anerkennung für die Moral, kein Sonderlob für Matchwinner Isco - Zinedine Zidane verlor keine Zeit und legte den Fokus umgehend auf die nächste Aufgabe. "Ab jetzt gilt diesem Spiel die volle Konzentration", stellte der Trainer unmittelbar nach dem umkämpften Sieg gegen Sporting Gijon klar und meinte damit natürlich das Champions-League-Rückspiel gegen die Bayern: "Wir müssen uns Gedanken machen und uns gut erholen."

Erholung. Das Motto für beide Teams an diesem Wochenende. Zidanes Gegenüber Carlo Ancelotti warf gegen Bayer Leverkusen die Rotationsmaschine an und wechselte satte fünf Mal. Arjen Robben, Xabi Alonso und Philipp Lahm waren zwar fit, saßen aber auf der Bank. Alle Augen auf Madrid.

Auf die Mentalität ist Verlass

Und auch wenn die Königlichen ihre Liga nicht so erdrückend dominieren, bekamen die Stammspieler eine Verschnaufpause verordnet. Zidane rotierte im großen Stil, einzig das Innenverteidiger-Duo Ramos/Nacho stand erneut auf dem Rasen. Während seine Kollegen geschont wurden, musste Gareth Bale verletzungsbedingt passen.

Auch das Rückspiel gegen die Bayern kommt für ihn wohl zu früh. Aber auch ohne den Waliser macht sich Zidane keine Sorgen: "Mit unserem Team können wir jeder Mannschaft Schaden zufügen." Und Sorgen muss sich der Franzose in der Tat keine machen: Isco brillierte mit einem Doppelpack gegen Gijon und drängte sich förmlich als Bale-Ersatz auf.

Den 3:2-Siegtreffer erzielte Isco am Samstag dabei in der 90. Minute - unfassbar, schließlich ist es bereits das 13. Tor, das Real in dieser Saison in der 90. Minute oder später erzielte! Was das über die mentalen Stärken des Teams aussagt, kann jeder selbst deuten.

"Es ist die DNA von Real Madrid, bis zum Schluss zu kämpfen und immer alles zu geben", gab Isco nach seinem Galaauftritt zu Protokoll. Auch dank der Leistung des umstrittenen Spaniers haben die Königlichen weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Barca. Bei einem Spiel weniger hat Real alle Trümpfe in der Hand.

Entscheidende Woche vor der Brust

Das könnte sich aber schon nächste Woche ändern. Denn dann will Barca beim Clash der beiden Top Guns die Karten neu mischen. Dabei könnte es nach dem Desaster im Hinspiel für Barca die letzte Chance auf einen großen Titel sein. Der Copa del Rey, bei dem die Katalanen im Finale Ende Mai auf Deportivo Alaves treffen, ist aktuell nicht der Anspruch des Weltklubs.

Für Real dagegen könnte die kommende Woche darüber entscheiden, ob die Königlichen der Saison den Stempel "ordentlich" oder "herausragend" aufdrücken.

Kommen sie erst gegen Bayern weiter und weisen dann auch den Erzrivalen in die Schranken, sind sie den zwei wichtigsten Titeln einen sehr großen Schritt näher. Erweist sich jedoch erst Bayern als die gefürchtete Bestia Negra und setzt sich am Wochenende auch Barcelona noch im Clasico durch, kann es in Madrid schnell noch einmal ungemütlich werden.

Barca-Coach Luis Enrique ist sich dessen bewusst: "Wir werden bis zum Ende kämpfen. Dieses Team ist eine Truppe von Champions und wer daran zweifelt, sollte besser damit aufhören", so Enrique, der schon einmal einen Appell an Real entsendete: "Wir sind in allen Wettbewerben noch am leben."

