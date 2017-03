Barcelona: Xavi träumt vom Trainerposten

Dienstag, 07.03.2017

"Es ist ein Traum, Barca-Trainer zu werden", sagte Xavi gegenüber Le Parisien. "Ich arbeite daran, es zu einem richtigen Projekt zu machen, allerdings muss ich mir als Trainer erst noch meine Sporen verdienen", schränkte er gleichzeitig ein.

Der frühere Welt- und Europameister hat großen Respekt vor dem Trainerjob: "Es gibt viel zu lernen, bevor man eine Mannschaft von 25 Spielern sowie einen technischen und einen medizinischen Stab leiten kann. Schon nächste Saison Luis Enrique zu ersetzen, ist daher nicht möglich. Zunächst muss ich noch meine Prüfungen ablegen."

Aktuell steht der 37-Jährige noch bei Al-Sadd in Katar unter Vertrag. "Ich denke noch immer wie ein Fußballer. Nächste Saison wird dann meine letzte als Spieler sein. Danach werden wir sehen, was passiert", so der ehemalige Nationalspieler.

