Medien: Mahrez vor Wechsel zu Barcelona

Freitag, 24.03.2017

Die in Kataloniens Metropole ansässige Sport titelt am Freitag von Mahrez, der kurz vor einem Wechsel ins Camp Nou stehen soll.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Zeitung zufolge soll Englands Fußballer des Jahres im Sommer auf dem Markt sein und zwischen 35 und 40 Millionen Euro kosten. Demnach hat der 26-Jährige Barca als Option Nummer eins auserkoren.

In der aktuellen Premier-League-Spielzeit kommt Mahrez in 26 Einsätzen auf fünf Treffer und drei Assists. In der vergangenen Saison führte er die Foxes mit 17 Toren und zehn Vorlagen zur Meisterschaft.

Riyad Mahrez im Steckbrief