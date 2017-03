Zidane: Mbappe stand kurz vor Real-Wechsel

Samstag, 18.03.2017

Dabei hätte der 18-Jährige auch jetzt schon das Trikot von Real Madrid tragen können. "Er stand kurz vor der Unterschrift, aber dann ist er nach Monaco gegangen", erzählte Real-Trainer Zinedine Zidane L'Equipe.

2013 war das, als Mbappe aus Bondy in die berühmte Nachwuchsabteilung Monacos wechselte.

"Wir wissen, dass er ein guter Spieler und für sein Alter fantastisch ist", fügte Zidane hinzu. In den vergangenen Wochen wurden die Königlichen immer wieder mit dem dynamischen Stürmer in Verbindung gebracht. Mit 27 Scorerpunkten in 31 Pflichtspielen ist Mbappe ein wichtiger Faktor für den Höhenflug der Monegassen.

Kylian Mbappe im Steckbrief