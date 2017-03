Medien: Zidane plant ohne James

Freitag, 31.03.2017

Die AS berichtet, dass die Königlichen damit planen, James abzugeben. Der einstige Stareinkauf fand unter Zidane keine passende Rolle und soll so im Sommer durch Eigengewächs Marco Asensio ersetzt werden. Etwa ein Drittel der möglichen Einsatzzeit konnte James in der laufenden Saison absolvieren.

Dennoch soll Real laut dem Bericht nicht von seinen Vorstellungen bezüglich der Ablösesumme abrücken. 80 Millionen Euro sind das Preisschild, das dem 25-jährigen Mittelfeldspieler umgehängt wurde. Laut DonBalon soll dieser sich einen Wechsel zum FC Bayern und Ex-Trainer Carlo Ancelotti wünschen.

James Rodriguez im Steckbrief