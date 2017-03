Coentrao: "Kann Ansprüche nicht erfüllen"

Mittwoch, 29.03.2017

"Ich bin in keinem Zustand, um für Real Madrid zu spielen", sagte Coentrao gegenüber der Marca. "Im kommenden Jahr möchte ich wieder mein ursprüngliches Level zu erreichen."

In dieser Saison hat der Portugiese lediglich vier Pflichtspieleinsätze absolviert. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2019, aber um wieder an seine alte Form anknüpfen zu können, soll eventuell eine Rückkehr in die Heimat helfen.

"Vielleicht würde mir ein Wechsel nach Portugal helfen, um wieder zu alter Stärke zu finden. Wir sollten alle an irgendeinem Zeitpunkt im Leben unsere Grenzen erkennen können und mein Gefühl sagt mir, dass ich momentan nicht die Ansprüche von Real Madrid erfüllen kann."

Folgt Coentrao Mourinho?

Seine beste Zeit bei den Königlichen hatte Coentrao unter Trainer Jose Mourinho. Deshalb steht auch ein Wechsel zu dessen Verein Manchester United im Raum, vorausgesetzt der Linksfuß kann möglichst bald wieder sein Top-Niveau erreichen.

Im Jahr 2011 wechselte der Linksverteidiger nach einer starken Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika für 30 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon nach Madrid und absolvierte dort 104 Pflichtspiele.

