Enrique: "Haben noch nichts gewonnen"

Samstag, 11.03.2017

"Es ist noch immer alles offen. In der Champions League sind wir nur eines von acht Teams, in der Liga müssen wir uns gegen zwei andere Mannschaften durchsetzen und das Pokal-Finale ist auch noch nicht gespielt. Wir können genauso keinen Titel gewinnen, wie wir alle drei gewinnen können. Es wird erst am Ende abgerechnet", so der 46-Jährige.

