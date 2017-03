Sampaoli: "Barca? Frage stellt sich mir nicht"

Freitag, 03.03.2017

"Trainer bei Barcelona? Diese Frage stellt sich mir nicht. Ich konzentriere mich voll und ganz auf meine Aufgabe beim FC Sevilla", betonte der Südamerikaner am Donnerstag nach dem 1:0-Sieg der Andalusier über Bilbao.

Der 56 Jahre alte Argentinier ist der Mann der Stunde in Spanien. Zu Saisonbeginn übernahm er den Trainerjob in Sevilla. Mit seiner Mannschaft mischt er munter im Titelkampf mit. Lediglich zwei Punkte trennen die Andalusier vom amtierenden Meister aus Barcelona, Sampaoli weckte so offenbar das Interesse der Blaugrana.

Sampaolis Vertrag läuft noch bis 2018. Doch wenn es nach ihm geht, könnte er sich gut vorstellen, seinen Kontrakt vorzeitig zu verlängern. "Wir haben uns noch nicht mit den Verantwortlichen von Sevilla getroffen, aber wir haben es vor", so der Argentinier weiter.

