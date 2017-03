Sampaoli: Barca-Interesse? "Stimmt nicht"

Samstag, 18.03.2017

"Ich muss hier nicht verlängern, da ich einen gültigen Vertrag habe", sagte Sampaoli am Samstag gegenüber Reportern und fügte an: "Es ist auch nicht wahr, dass Barcelona Interesse an mir hat. Sie haben mich nicht kontaktiert."

Seitdem Luis Enrique seinen Abschied von den Katalanen zum Saisonende angekündigt hat, werden fast täglich neue Namen als Nachfolger in den Medien gehandelt.

Sampaoli ist seit Sommer 2016 für die Andalusier verantwortlich und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2018. Sein größter Erfolg bislang war der Gewinn der Copa America mit Chile 2015.

Jorge Sampaoli im Steckbrief