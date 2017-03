James: Bei Kolumbien habe ich mehr Freiheiten

Mittwoch, 15.03.2017

"Bei Kolumbien kann ich etwas freier spielen, so versuche ich der Mannschaft zu helfen. Bei Real hingegen bin ich Teil einer Dreierreihe im Mittelfeld. Dort ist es so, dass wir gegenseitig den Ball hin- und herschieben. Dort ist es also eine andere Rolle", so der 25-Jährige.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ebenfalls gewährte er Einblicke in ein Gespräch mit seinem Nationaltrainer: "Ich habe Jose Pekerman gesagt, dass immer noch in der Lage sein muss, meine Stärken abzurufen, auch wenn ich auf einer anderen Position spielen muss. Nur so kann ich dem Team helfen."

Rodriguez kam 2014 für 75 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Königlichen. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

James Rodriguez im Steckbrief