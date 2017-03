Medien: Isco zieht es zu ManCity

Mittwoch, 08.03.2017

Der Mirror berichtet, dass Isco sich für die Citizens entschlossen hat. Zuletzt äußerte er seinen Unmut über die wenige Berücksichtigung durch Trainer Zinedine Zidane, betonte aber auch, über seine Zukunft nicht entschieden zu haben. Die Königlichen boten wohl eine Verlängerung, die demnach abgelehnt wurde.

Isco hatte betont, mit seinem nächsten Schritt über seine Zukunft zu entscheiden. In 20 Einsätzen dieser Saison konnte er sechs Treffer erzielen, nun geht es wohl in die Premier League. Real ist gezwungen, ihn abzugeben, will man noch Ablöse generieren. Isco ist nur bis 2018 gebunden.

