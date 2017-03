Barca? Erste Kandidaten sagen ab

Freitag, 03.03.2017

Der Nachfolger von Luis Enrique in Katalonien wird gesucht. Real Sociedads Trainer und Ex-Barca-B-Trainer Eusebio sagte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Trainersuche bereits ab. Er will seinen kürzlich verlängerten Vertrag im Baskenland erfüllen, so der ehemalige Spieler des FC Barcelona.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch aus dem anderen Teil des Baskenlands gibt es Dementi zu hören. Valverde erklärte: "Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich mit einem anderen Verein in Verbindung gebracht werden. Das gehört zum Fußball dazu." Er habe jedoch keine Informationen darüber, dass er nach Barcelona gehen würde, konterte Valverde die Nachfrage eines Journalisten.

Von Top-Kandidat Sampaoli war dagegen kein klares Dementi zu vernehmen. Er zeigte sich dennoch unerfreut über die Nachfrage: "So eine Frage zu diesem Zeitpunkt des Wettbewerbs stellt sich nicht. Ich kann darauf keine Antwort geben, diese Frage hat keine Antwort, da sie schlichtweg nicht existiert."

Alles zum FC Barcelona