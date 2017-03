Fernandez: "Messi und Iniesta verlängern"

Dienstag, 21.03.2017

"Messi wird verlängern, das habe ich immer gesagt. Er ist glücklich in Barcelona und spielt in einem außergewöhnlichen Team. Ich habe keine Zweifel an seiner Vertragsverlängerung", so Fernandez gegenüber SER Catalunya.

Was Iniesta angeht, schlägt der mögliche Nachfolger von Luis Enrique in dieselbe Kerbe: "Er wird zeitig verlängern. Andres verdient alles, er ist hier aufgewachsen und hat alles für das Team gegeben. Es ist etwas Besonderes in jeder Beziehung. Er ist eine sehr geliebte Person. Ich kann mir Barca nicht ohne Iniesta vorstellen und er wird das auch nicht."

Der Spanier lehnte jüngst eine Mega-Offerte aus China ab. Sein Vertrag bei der Blaugrana ist bis Sommer 2018 datiert.

