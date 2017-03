Simeone: Werde meinen Sohn nie trainieren

Sonntag, 26.03.2017

"Wenn er eines Tages Spieler meiner Mannschaft sein würde, hätte er eine Verantwortung zu tragen, die nicht gut für ihn wäre", sagte Diego Simeone gegenüber El Pais. "Er müsste sich zu sehr aufopfern und das würde nicht gut gehen."

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Sohnemann des Argentiniers spielt momentan seine erste Saison in der Serie A und steht bereits bei zehn Saisontreffern. "Giovanni hat Qualitäten, die ich sehr schätze. Und mit harter Arbeit wird er sicherlich ein großer Spieler, aber nicht in meinem Team", so Simeone weiter. "Es gibt viele Klubs, die ihm große Möglichkeiten bieten können."

Der 21-jährige Giovanni wechselte vor der Saison von River Plate aus Argentinien nach Genua.

Giovanni Simeone im Steckbrief