Cholo zieht den Hut: Torres soll bleiben

Freitag, 24.03.2017

"Ich bin sehr glücklich mit Fernando", frohlockte Atletico-Coach Diego Simeone gegenüber der AS. Deswegen soll der 33-jährige Angreifer, dessen Vertrag am Saisonende endet, ein neues Arbeitspapier bis 2018 unterzeichnen.

Die spanische Medienlandschaft vermutet, dass es in Kürze zur Einigung kommt. Für Simeone wäre es ein Geschenk: "Er trainiert besser als jeder Youngster bei uns. Ich habe Torres nie irgendwelche Geschenke verteilt. Alles was er in seiner Karriere erreicht hat, hat er sich mit harter Arbeit verdient. Du musst vor ihm deinen Hut ziehen."

Seit Januar 2015 spielt El Nino wieder bei seinem Kindheitsverein, wo 2001 auch seine Profi-Karriere begonnen hatte. Im zwarten Alter von 19 trug Torres bei den Rojiblancos bereits die Kapitänsbinde und führte unter anderem seinen heutigen Coach aufs Feld. In dieser Saison gelangen dem Welt- und Europameister sieben Treffer und drei Assists in 31 Einsätzen.

