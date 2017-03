Braida: "Messi wird Barcelona nicht verlassen"

Dienstag, 07.03.2017

"Barcelona ist der perfekte Ort für ihn. Es ist eine Konstellation wie bei einer perfekten Ehe. Er hilft Barca und Barca hilft ihm. Es ist seine Stadt und er wird nicht von hier weggehen", sagte Braida gegenüber Radio Anch'io Sport.

Der argentinische Nationalspieler wird aktuell immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League oder zum französischen Meister Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Barcelona hingegen will den Vertrag mit dem Top-Scorer der spanischen Liga so schnell wie möglich verlängern.

Auch im Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain hoffen die Katalanen auf ihren argentinischen Ausnahmekünstler. Barcelona steht nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand.

"Es ist sehr schwer ein 0:4 aufzuholen, aber mit einem Spieler wie Messi ist alles möglich. Wir alle glauben daran, dass wir es schaffen können", äußerte sich Braida zu den Chancen auf das Weiterkommen.

