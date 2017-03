Turan fühlt sich bei Bara wohl

Donnerstag, 23.03.2017

"Ich möchte meinen Vertrag bei Barcelona erfüllen", so der Mittelfeldspieler im Gespräch mit Fanatik. "Ich bin glücklich hier zu sein."

Vor allem die Gerüchte um einen Wechsel nach China häufen sich. Doch Turan kann sich keinen Transfer vorstellen: "Es gibt viele Spekulationen um mich, nicht nur China."

In dieser Saison hat Turan bisher 17 Spiele in LaLiga absolviert. Davon stand er in 13-mal in der Anfangsformation der Katalanen.

Arda Turan im Steckbrief