Iniesta: "Nicht hier, um hier zu sein"

Freitag, 17.03.2017

"Ich bin nicht hier, um hier zu sein", führte Iniesta in Bezug auf eine mögliche Verlängerung seines bis Sommer 2018 terminierten Vertrags an. Der 32-Jährige soll verlängern, will aber auch sicherstellen, für die folgenden Aufgaben noch fit genug und vom Trainer auch gefordert zu sein.

Er sagt: "Der Fußball verändert sich schnell, er kann sich in drei Wochen komplett verändern." Dennoch sei die Ambition auch weiterhin, beim FC Barcelona seine Karriere zu beenden. Iniesta stellt klar: "Ob Verlängerung oder nicht - Barcelona und Iniesta haben kein Problem miteinander."

Zuletzt rankten sich Gerüchte rund um einen neuen Arbeitsvertrag bis 2020 plus Option auf ein weiteres Jahr. Iniesta sollte demnach direkt im Anschluss an seine aktive Karriere eine leitende Position in der Jugendschule der Katalanen einnehmen.

Andres Iniesta im Steckbrief