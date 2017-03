Medien: Iniesta lehnte Mega-Vertrag ab

Samstag, 18.03.2017

Wie die AS vermeldet, lagen Iniesta im Winter-Transferfenster zwei Vertragsangebote aus China vor - mit einem Netto-Jahresgehalt in Höhe von 35 Millionen Euro. Mit mehreren Klauseln wäre es Iniesta demnach unter anderem auch freigestellt gewesen, ob er bei Auswärtsspielen auflaufen will.

Erlebe die Primera Division Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Doch der Welt- und Europameister lehnte ab, stattdessen arbeiten Iniesta und der FC Barcelona an einem neuen Vertrag. Eine Einigung steht jedoch noch aus, der 32-Jährige will dem Vernehmen nach sicherstellen, dass er körperlich fit genug ist und in den Plänen des Klubs eine entsprechend angemessene Rolle spielt. Iniestas aktueller Kontrakt läuft bis 2018.

Andres Iniesta im Steckbrief