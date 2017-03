Wegen Sampaoli: Sanchez zu Sevilla?

Donnerstag, 02.03.2017

PSG, Barcelona oder Inter. Die Liste der Interessenten an Alexis Sanchez ist so lange wie prominent. Nun darf diese offenbar um den FC Sevilla erweitert werden. Das berichtet die Sun.

Demnach soll Sanchez wieder mit Jorge Sampaoli zusammenarbeiten wollen. Mit ihm als chilenischem Nationaltrainer gewann Sanchez 2015 die Copa America.

Allerdings dürfte Sevilla nicht in der Lage sein, das von Sanchez bei Arsenal geforderte Gehalt zu zahlen. Offenbar wäre der 28-Jährige in diesem Falle aber bereit, Abzüge hinzunehmen, um so wieder mit Sampaoli arbeiten zu können.

Sanchez' Vertrag bei den Gunners läuft noch bis Sommer 2018.

