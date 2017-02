Zdiane: Mehr Einsatzzeit für Isco und Morata?

Montag, 27.02.2017

"Isco und Morata verdienen zweifellos mehr Minuten. Sie haben sehr stark gespielt und das Spiel für uns gedreht. In Zukunft werden sie mit Sicherheit mehr Möglichkeiten bekommen, um sich zu zeigen", so der Weltmeister von 1998.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mittelfeldspieler Isco stand in der laufenden Spielzeit in lediglich elf Ligapartien in der Startelf, Juve-Rückkehrer Morata gar nur siebenmal. Durch den Sieg gegen Villarreal konnten die Königlichen ihren einen Punkt Vorsprung auf den FC Barcelona verteidigen, haben jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand. Der letzte Liga-Titel von Real liegt mittlerweile fünf Jahre zurück.

Alles zu Real Madrid