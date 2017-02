Raul: Messi und Barca wichtig für Real

Freitag, 10.02.2017

Gegenüber Fox Sports Mexico zeigte sich Real-Legende Raul enttäuscht: "Es ist immer schade, wenn man wie Real aus einem Wettbewerb fliegt. Vor allem dann, wenn dein größter Rivale ins Finale einzieht."

Dennoch relativierte der ehemalige Schalke-Star: "Die Saison geht nun in der Liga und der Champions League in die entscheidende Phase. Ich will keinesfalls sagen, dass die Copa unwichtig wäre, allerdings haben die anderen beiden Wettbewerbe einen höheren Stellenwert. Sie bestimmen, wie die Saison in der Nachbetrachtung gesehen wird."

Außerdem unterstrich der Ex-Nationalspieler die Wichtigkeit der Katalanen für die Königlichen: "Leo Messi und Barcelona in der Liga zu haben, ist sehr gut, es ist eine Freude! Ich denke, ohne Barcelona wäre Madrid nicht das Madrid, welches wir kennen, und umgekehrt."

Der fünfmalige spanische Fußballer des Jahres gewann mit Real insgesamt sechsmal die spanische Meisterschaft und dreimal die Champions League. Nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 durfte er im Jahre 2011 den DFB-Pokalsieg feiern.

