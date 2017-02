Unangenehme Aufgaben für das Spitzentrio

Freitag, 10.02.2017

Espanyol - Real Sociedad (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Real Betis - FC Valencia (Sa., 13 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

CD Alaves - FC Barcelona (Sa., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Deportivo steht mit seinen 27 Zählern solide im Mittelfeld, könnte mit einer Serie gar noch die Europa-League-Ränge angreifen und hat mit der Abstiegszone eigentlich nichts mehr zu tun.

Doch der FC Barcelona sollte eine zu große Hausnummer sein, oder? Nicht, wenn man auf die jüngere Historie dieses Duells schaut. Die stolzen Katalanen haben es in ihren vergangenen drei Anläufen in Alaves nicht geschafft, auch nur ein einziges Tor zu erzielen. Das resultierte in ganzen zwei Punkten aus diesen Begegnungen. Gegen kein anderes Team hat Barca so eine Auswärtsserie.

Dafür hat Barca eine beeindruckende Tor-Serie vorzuweisen: Die Katalanen haben in ihren letzten 14 Ligaspielen immer getroffen. Gut möglich also, dass die Blaugrana die eine oder andere Premiere feiern könnten: Luis Suarez hat nur gegen zwei der 24 Teams, gegen die er in Primera Division angetreten ist, noch nicht getroffen. Eines davon ist Alaves. Zudem ist das Mendizorroza das einzige Stadion der Liga, in dem Lionel Messi noch nie getroffen hat.

Athletic Club - Deportivo La Coruna (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

CA Osasuna - Real Madrid (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Osasunas Verteidiger Carlos Clerc ließ unter der Woche wissen, dass er und sein Team Real Madrid daran erinnern wollen, wie schwer es ist, im El Sadar zu spielen. Dies ist nämlich nicht unbedingt das beste Pflaster für die Königlichen: In Pamplona gewann Madrid nämlich zuletzt 2012 - die letzten zwei Gastspiele dort endeten ohne Sieger.

Generell sind Auswärtsfahrten fürs Team von Zinedine Zidane derzeit eher unangenehme Angelegenheiten, denn die letzten zwei wurden nicht gewonnen (ein Remis, eine Pleite). Drei Auswärtsspiele ohne Sieg in Serie wären ein Novum unter Coach Zizou.

Doch allzu optimistisch sollte der Tabellenletzte auch nicht ins Spiel mit dem CL-Sieger gehen, ist man doch seit 13 Ligaspielen sieglos. Dazu droht Los Rojillos der nächste Negativrekord: 17 Spiele in Serie stand nicht mehr die Null, ein 18. Mal wäre neu. Und dann wäre da noch die Tatsache, dass es eben doch ein Heimspiel ist - Osasuna hat als einziges Team der besten fünf Ligen Europas noch kein solches gewonnen (vier Remis, sieben Niederlagen). Irgendeine Negativserie könnte also in diesem Spiel gebrochen werden.

FC Villarreal - FC Malaga (So., 12 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Leganes - Gijon (So., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

UD Las Palmas - FC Sevilla (So., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Für den FC Sevilla geht es darum, den Anschluss an die Spitze und den Zwei-Punkte-Rückstand auf Barca zu halten. Zudem muss der Rekord-EL-Sieger aber auch nach hinten schauen, denn bis Platz vier und Atletico sind es auch nur vier Zähler.

Doch der Trip nach Las Palmas wird kein leichter sein, denn in diesem Jahrhundert gab es dort bislang nur Niederlagen - zwei an der Zahl, beide zu Null. Abgesehen davon ist Las Palmas in seinen letzten 15 Heimspielen ungeschlagen.

Sevilla ist allerdings auch in guter Verfassung und verlor nur eines der letzten sieben Spiele in der Primera Division, beim 1:3 auswärts gegen Espanyol. Ansonsten gab es fünf Siege.

Atletico Madrid - Celta Vigo (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Atletico, das aktuell Platz vier innehat, aber nur einen Punkt Vorsprung auf Real Sociedad aufweist, darf sich keine Patzer mehr leisten. Da kommt Celta Vigo wohl genau zur rechten Zeit, denn gegen diesen Gegner sehen die Mannen von Diego Simeone für gewöhnlich gut aus. So auch in den letzten drei Duellen gegeneinander, die Atleti allesamt zu Null gewann. Im Vicente Calderon hat Simeone ohnehin noch nie gegen Celta verloren (drei Siege, ein Remis).

Und auch für Antoine Griezmann scheint Celta ein Lieblingsgegner zu sein, traf er doch in jedem seiner letzten drei Spiele gegen Vigo, insgesamt sogar viermal. Auf der Gegenseite wartet mit Giuseppe Rossi aber auch ein unangenehmer Mann auf die Madrilenen, denn gegen sie traf Rossi bereits sechs Mal in der Liga - persönlicher Rekord für ihn in Spanien.

SD Eibar - FC Granada (Mo., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Tabelle der Primera Division im Überblick