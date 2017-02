Neymar: "Kann nicht aufhören, daran zu denken"

Montag, 06.02.2017

"Ich bin nicht ungeduldig, denke aber schon jetzt über die Weltmeisterschaft nach. Ich bin ein Träumer und kann nicht aufhören, daran zu denken, wie es wäre, Weltmeister zu werden. Ich werde hart arbeiten, um für 2018 bereit zu sein", erklärte Neymar.

Mit seiner Nationalmannschaft verpasste der Brasilianer 2014 den Titelgewinn im eigenen Land. Bei der 1:7-Klatsche gegen den späteren Weltmeister Deutschland kam Neymar aufgrund einer Verletzung nicht zum Einsatz. Allerdings gewann der Stürmer in Rio vergangenen Sommer die olympische Goldmedaille mit der brasilianischen Auswahl.

Bei Barca bildet Neymar gemeinsam mit Lionel Messi und Luis Suarez das Offensiv-Trio und beendete kürzlich seine 1000 Minuten anhaltende Durststrecke ohne Treffer in LaLiga. Den Titel in der spanischen Meisterschaft hat er trotz Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid noch nicht aufgegeben: "Es stehen noch einige Spiele an, alles ist noch möglich. Wir sind fokussiert und weiter heiß auf den Titel."

