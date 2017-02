Enrique: "noch keine Entscheidung getroffen"

Samstag, 18.02.2017

"Was auch immer in den kommenden Monaten passiert, wird nichts mit meiner Entscheidung zu tun haben", sagte er auf der Pressekonferenz am Samstag vor dem Ligaspiel gegen Aufsteiger UD Leganes (Sonntag, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

"Weder ein Spiel, noch zwei, noch alle 38 Spiele. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen", so der 46-Jährige weiter, der seit 2014 bei den Blaugrana tätig ist, und 2015 das Triple gewinnen konnte.

Zuletzt hatten spanische Medien vermehrt berichtet, dass innerhalb des Teams Unmut herrsche. So sagte Sergio Busquets nach der 0:4-Klatsche gegen Paris St.-Germain im Champions-League-Achtelfinale: "Das Ergebnis hat nichts mit unserer Einstellung zu tun, sondern mit fußballerischen Dingen. Sie hatten einen Plan, haben uns gut attackiert und waren uns taktisch wie physisch überlegen."

