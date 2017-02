Isco: "Meine Zukunft steht auf dem Spiel"

Sonntag, 19.02.2017

"Wir müssen am Ende der Saison zu einer Entscheidung kommen", zitiert beIN Sports den Spielmacher. "Meine Zukunft steht auf dem Spiel!"

Vor allem die Tatsache, dass Isco in den wichtigen Spielen in der Königsklasse - in der aktuellen Saison steht ein 67-minütiger Einsatz gegen Sporting zu Buche - keine Berücksichtigung findet, wurmt den Madrilenen.

"An sich bin ich ruhig, aber natürlich sorge ich mich, weil ich gerne mehr Minuten bekommen würde." Generell sei er "sehr glücklich" in Madrid, relativierte aber: "Eine Fußballerkarriere dauert auch nicht ewig."

Isco im Steckbrief