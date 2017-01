Zidane appelliert an Real-Fans: Lasst die Pfiffe!

Dienstag, 24.01.2017

"Wir wollen beide dasselbe: alles geben, um zu gewinnen", sagte der Franzose, nachdem es beim Copa-Hinspiel gegen Celta (1:2) im Estadio Bernabeu zu Pfiffen der heimischen Fans gekommen war, die sich insbesondere gegen die Stürmerstars Cristiano Ronaldo und Karim Benzema gerichtet hatten. "Ich bewerte nicht, ob es fair oder unfair ist. Es gibt immer Pfiffe in diesem Stadion. Das wird sich nicht ändern."

"Das Einzige, das ich sage, ist, dass wir die Fans brauchen", so Zidane weiter. "Das ist offensichtlich. Wir brauchen ihre Unterstützung. Wir müssen als Einheit auftreten."

In die gleiche Kerbe hatte auch Kapitän Sergio Ramos geschlagen. "Wir respektieren unsere Fans, aber in schwierigen Zeiten braucht man Zuneigung - und nicht mehr Ohrfeigen und Schläge", hatte der 30-Jährige bemängelt - und dabei auch angesprochen, dass man die Herbstmeisterschaft in der spanischen Beletage gewonnen habe, Unmut also unangebracht sei.

