Jese wechselt von Paris zu Las Palmas

Dienstag, 31.01.2017

Auf Gran Canaria trifft Jese auf die ehemaligen Bundesliga-Akteure Kevin-Prince Boateng und Alen Halilovic. Boateng hatte am Montag beim 3:1 (1:1) gegen den FC Valencia sein sechstes Saisontor erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. In der Tabelle belegt Las Palmas den elften Rang und hat noch Chancen auf eine Teilnahme an der Europa League.

Der in Spanien einst als Toptalent gehandelte Jesé agierte in Frankreich äußerst unglücklich, in 14 Einsätzen erzielte er nur zwei Tore. "Es gibt keinen besseren Platz als Zuhause, um neues Selbstvertrauen zu gewinnen", sagte UD-Trainer Quique Setien.

Jese hatte bei der U19-EM 2012 für Furore gesorgt, als er mit Spanien den Titel holte, das Siegtor im Finale erzielte und mit fünf Treffern in vier Spielen Torschützenkönig wurde.

Jese Rodriguez im Steckbrief