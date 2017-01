Real unterstützt Ramos nach Sevilla-Ärger

Samstag, 14.01.2017

Denn der Verteidiger hatte sich während des Pokalspiels mit den Sevilla-Anhängern angelegt und nach seinem Elfmetertor in der 83. Minute in Richtung der heimischen Fans gestikuliert. Nach dem Spiel kritisierte Ramos das Verhalten der Anhänger, die "sich an meine Mutter erinnert und mich von der ersten Minute an beleidigt haben".

Erlebe die Primera Division Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Über das Verhalten des Real-Kapitäns beschwerte sich Sevilla beim Ligaverband und forderte, dass Ramos bestraft wird. Am Samstag folgte nun die Antwort von Real Madrid mit einer offiziellen Mitteilung: "Real Madrid möchte unserem Kapitän und dem Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, Sergio Ramos, die volle Unterstützung aussprechen. Sein Verhalten war während seiner gesamten Karriere vorbildlich, was ihn zu einem Muster bezüglich der Werte für die Fußball-Fans und Sport-Fans allgemein hat werden lassen."

Sevilla forderte gleichzeitig die eigenen Fans auf, im Spiel am Sonntag auf Provokationen in Richtung Ramos zu verzichten. "Der Verein erinnert die Fans daran, dass sie ihre Unterstützung zeigen und das Stadion zu einem Hexenkessel machen können, der dem Team gegen Real Madrid Flügel verleiht. Und das, ohne auf Beleidigungen oder provozierende Handlungen in Richtung des Gegners zurückgreifen zu müssen."

Sergio Ramos im Steckbrief