Zidane: "Wir haben das Jahr gut begonnen"

Donnerstag, 05.01.2017

"Alles in allem war das Ergebnis das Wichtigste. Wir sind mit Intensität gestartet und haben ein schnelles Tor gemacht. Es ist immer wichtig, eine Partie so zu beginnen. Man muss allen Spielern dazu gratulieren. Ich bin glücklich über die Leistung", sagte der dreimalige Weltfußballer nach der Partie. "Wir sind alle wichtig. Natürlich gibt es Spieler, die etwas wichtiger sind als andere, trotzdem machen wir alles, was wir tun, gemeinsam."

Zudem betonte Zidane die Relevanz der Stabilität, die die Mannschaft auch in der Defensive an den Tag legt: "Die Partie war ein Hin und Her. Es ist wichtig, eine weiße Weste zu behalten, aber du musst dafür hart arbeiten."

