Sampaoli und Valverde als Enrique-Nachfolger?

Möglicherweise verlässt Luis Enrique mit Ablauf seines Vertrages am Ende der Saison den FC Barcelona. Die Katalanen sondieren dementsprechend bereits den Trainermarkt nach möglichen Alternativen, wenngleich der Abschied keine beschlossene Sache ist.

Die gehandelten Namen nehmen jedoch dementsprechend auch in den Medien zu. Nachdem über Interesse an Evertons Ronald Koeman spekuliert wurde, sind nun Jorge Sampaoli vom FC Sevilla und Ernesto Valverde von Athletic Bilbao im Gespräch.

Sampaoli übernahm erst vor Beginn der laufenden Saison in Andalusien und stellte sich ein Team nach seinen Vorstellungen zusammen. Bei Goal sagte er trotztdem: "Messi ist in einer toller Verfassung. Wer würde ihn nicht gerne trainieren?"

Auch Valverde hielt seine Aussage zum Thema neutral: "Es ist nicht das erste Mal, dass ein Trainer mit einem anderen Team in Verbindung gebracht wird. Das passiert mir genauso wie anderen. Das ist normal, das ist so, wie es eben ist. Das ist der Beruf in dem wir eben arbeiten."

Luis Enrique zeigte sich vor dem direkten Duell mit Valverde am Donnerstagabend im Achtelfinale der Copa del Rey allerdings angetan von dessen Arbeit: "Er ist einer der besten Trainer im spanischen Fußball und ich mag die Art und Weise wie er trainiert wirklich gerne."

