"Kannibale Pepe": Real verliert vor Gericht

Dienstag, 24.01.2017

In dem Beitrag wurden viele Szenen aus der Karriere des portugiesischen Innenverteidigers zusammengeschnitten, in denen er überhart in Zweikämpfe gegen Barcelonas Stürmer Lionel Messi ging. Am Ende zierte sogar eine Hockeymaske das Gesicht des Königlichen, die die Maske des Kino-Kannibalen "Hannibal Lecter" symbolisierte.

Der Champions-League-Sieger reichte unmittelbar nach der Publikation eine Klage gegen das Medienhaus ein, die die Forderung nach einer Entschädigungszahlung in Höhe von sechs Millionen Euro beinhaltete. Das Gericht gab dem Klub damals Recht und sprach ihm eine Zahlung in Höhe von 20.000 Euro zu. Der angeklagte Sender akzeptierte das Urteil damals allerdings nicht und ging in Berufung.

Über drei Jahre nach dem Vorfall revidierte jetzt der oberste Gerichtshof das Urteil von damals und erklärte, die Grenzen der freien Meinungsäußerung seien nicht überschritten worden.

