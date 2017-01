Medien: Pochettino Topkandidat bei Barca

Sonntag, 08.01.2017

Seitdem klar ist, dass Luis Enrique den FC Barcelona nach der Saison verlassen könnte, sondieren die Katalanen offenbar aufmerksam den Trainermarkt. Nachdem zuletzt schon die Namen Sampaoli und Valverde durch die Presse geisterten, berichtet der Daily Star nun, die gute Arbeit bei Tottenham habe auch Pochettino auf eine Shortlist der Barcelona-Verantwortlichen für einen möglichen Nachfolger gebracht.

Pochettino stand von 2009 bis 2012 bereits bei Barcas Stadtrivalen Espanyol an der Seitenlinie. Ob das Interesse der Katalanen an dem Argentinier auf fruchtbaren Boden stoßen würde, ist offen. Pochettino hat erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag an der White Hart Lane bis 2021 verlängert.

