Suarez über Messi: "Das ist Zirkus"

Sonntag, 15.01.2017

Der magische Dreizack MSN (Messi, Suarez, Neymar) hat seit seinem Bestehen 2014 inzwischen über 300 Pflichtspieltreffer zusammen erzielt. Am Samstag fehlte zumindest eine Spitze - Neymar bekam nach dem Pokalspiel unter der Woche eine Pause.

Der bärenstarken Barca-Offensive tat das keinen Abbruch. Zweimal Suarez sowie je einmal Messi, Neymar-Ersatz Arda Turan und Aleix Vidal zerlegten Las Palmas in Abschnitt zwei. Für Messi war es übrigens ein historischer Treffer: Durch das zwischenzeitliche 2:0 hat der Argentinier nun gegen jedes Team der Primera Division getroffen.

Abseits des grünen Rasens driften seit Wochen Spekulationen über den weiteren Karriereverlauf von La Pulga durch die Medien. Für Luis Suarez einfach nur "Zirkus". Die entsprechenden Leute in Barcelona "wissen, was Messi will. Wir gehen mit dem Gesagten ganz gelassen um."

Was Messi will, bleibt also erstmal geheim. Was Barcelona will, machte Präsident Josep Maria Bartomeu hingegen klar: "Wir wollen, dass er bei uns bleibt. Messis Vertrag zu verlängern, ist unverzichtbar für unseren Verein. Er ist der beste Spieler der Fußball-Geschichte, spielt bei uns und muss seine Karriere hier beenden."

Luis Suarez im Steckbrief