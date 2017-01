Barca: Rakitic zurück im Kader

Mittwoch, 11.01.2017

Der kroatische Nationalspieler wurde nicht zum LaLiga-Spiel am Sonntag in Villareal mitgenommen, was die Gerüchte anheizte, dass er mit Manchester City in Kontakt steht.

Barca-Coach Luis Enrique versicherte nach dem Spiel, dass an den Gerüchten nichts dran sei, während der Vize-Präsident des Klubs, Jordi Mestre, sagte, dass Barca aktuell einen neuen Vertrag mit dem Mittelfeldspieler aushandeln würde.

Ivan Rakitic im Steckbrief