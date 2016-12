Real: Pepe-Abschied steht bevor

Montag, 26.12.2016

Pepe soll von den Königlichen einen Zweijahresvertrag gefordert haben. Der Klub jedoch bot nur ein Jahr - mit der Option auf ein weiteres. So kommt die zehnjährige Zusammenarbeit am Ende der Saison voraussichtlich zu einem Ende. Das berichtet die Marca.

Dem Europameister jedoch sollen bereits die ersten Offerten entgegengekommen sein. Laut der Quelle will Ex-Real-Coach Manuel Pellegrini seinen ehemaligen Schützling mit dem doppelten Gehalt zu Hebai China Fortune locken.

Einen Nachteil soll ein Wechsel nach Fernost aber haben: Bei einem Engagement in China würde er laut der Zeitung die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland riskieren.

Pepe im Steckbrief