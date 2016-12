Berater: James verlässt Real nicht

Montag, 26.12.2016

"James wird Madrid nicht im Januar verlassen", sagte Mendes. Vor Weihnachten noch hatte James die Spekulation über einen bevorstehenden Abschied selbst befeuert, als er nach dem Gewinn der Klub-WM in Japan den Journalisten sagte: "Ich kann nicht versichern, dass ich bei Real Madrid bleibe. Ich habe Angebote und nun eine Woche, in der ich mir über meine Zukunft Gedanken machen kann."

Nach der WM 2014 unterschrieb James Rodriguez einen Vertrag bei den Königlichen, der ihn noch bis 2020 an den Klub bindet. "Ich bin glücklich bei Real, aber ich will mehr spielen", machte er seinen Standpunkt klar. In der Hinrunde stand er nur in vier Liga-Partien in der Real-Startelf.

James Rodriguez im Steckbrief