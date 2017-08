DAZN zeigt Juve im Livestream

Serie A Juventus -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

Neapel Serie A Atalanta -

AS Rom Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Turin -

Sassuolo Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese

Die Serie A jagt Juventus Turin. Der amtierende Meister strebt nach der Titelverteidigung in Italien. Auf DAZN kannst du im Livestream verfolgen, ob die Juventini erneut triumphieren.

Die Serie A live am TV verfolgen? Nur dank DAZN kannst du jeden Spieltag die besten Spieler der Serie A im Livestream verfolgen. Mit dabei sind alle Partien von Juventus Turin.

Jedes Spiel überträgt DAZN dabei live in HD-Qualität. Sämtliche Internet-Streams werden in 720p oder 1080p produziert und können unter anderem per Computer, Smartphone, Spielekonsole und Smart-TV empfangen werden.

Mit vier Punkten Abstand vor der Roma konnte sich Juventus Turin die italienische Meisterschaft im Jahr 2017 sichern. Nun gilt es die Erfolgskurve aufrecht zu erhalten und den Titel zu verteidigen.

Juventus Turins nächste Serie-A-Spiele

DAZN zeigt neben der Serie A auch Premier League, Primera Division und Ligue 1 und weiteren Spitzenfußball im Livestream, dazu gibt es Bundesliga-Highlights, das Beste aus dem US-Sport von NBA, NFL, MLB und NHL sowie Rugby, Hockey, Darts und vieles mehr. Jeder neue Nutzer kann DAZN 30 Tage gratis testen, erst danach kostet der Service monatlich 9,99 Euro.

Mehr Informationen zum kompletten Programm von DAZN findest du hier.