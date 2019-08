Juventus Turin - SSC Neapel: So seht Ihr die Serie A heute LIVE im TV und Stream

Bereits am 2. Spieltag kommt es in der Serie A zum Topspiel zwischen Juventus Turin und dem SSC Neapel. Wo Ihr die Partie LIVE im TV und Stream sehen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Juventus Turin gegen SSC Neapel: Wann und wo findet die Partie statt?

Gespielt wird am heutigen Samstag, den 31. August. Angepfiffen wird das Topspiel der Serie A um 20.45 Uhr.

Stattfinden wir das Duell des amtierenden Meisters gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison im Allianz Stadium zu Turin.

Juventus Turin - SSC Neapel heute LIVE: So seht Ihr die Serie A im TV und Stream

Live und in voller Länge gibt es das mit Superstars wie Cristiano Ronaldo oder Kalidou Koulibaly gespickte Duell auf DAZN. Der Streamingdienst geht bereits um 20.30 Uhr auf Sendung und ist mit folgendem Team am Start:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Carsten Fuß

Experte: Benny Lauth

Adrien Rabiot, Paul Pogba und Co.: Diese Stars holte Juventus Turin für lau © getty 1/12 Juventus gewinnt das Tauziehen um Adrien Rabiot. Der französische Mittelfeldstar kommt zum Nulltarif von Paris Saint-Germain. Er ist nicht der erste Star, für den die "Alte Dame" (fast) keine Ablösesumme zahlen muss. SPOX zeigt die besten Deals von Juve. © getty 2/12 FABIO CANNAVARO: Kam 2009 ablösefrei von Real Madrid. © getty 3/12 ANDREA BARZGALI: Kam 2010 für 300.000 Euro vom VfL Wolfsburg. © getty 4/12 LUCA TONI: Kam 2011 ablösefrei vom FC Genua. © getty 5/12 ANDREA PILRO: Kam 2011 ablösefrei vom AC Mailand. © getty 6/12 PAUL POGBA: Kam 2012 ablösefrei von Manchester United. © getty 7/12 FERNANDO LLORENTE: Kam 2013 ablösefrei von Athletic Bilbao. © getty 8/12 KINGSLEY COMAN: Kam 2014 ablösefrei von Paris Saint-Germain. © getty 9/12 SAMI KHEDIRA: Kam 2015 ablösefrei von Real Madrid. © getty 10/12 DANI ALVES: Kam 2016 ablösefrei vom FC Barcelona. © getty 11/12 EMRE CAN: Kam 2018 ablösefrei vom FC Liverpool. © getty 12/12 AARON RAMSEY: Kam 2019 ablösefrei vom FC Arsenal.

Serie A: Juventus Turin - SSC Neapel im Liveticker

Ihr kennt das: Zu allen wichtigen Spielen in den großen Sportarten gibt es von uns einen Liveticker. Den zum heutigen Serie-A-Knaller findet Ihr hier.

Juventus Turin: Das ist in dieser Saison neu bei der Alten Dame

Vor der vergangenen Saison rüstete der italienische Serienmeister (mittlerweile acht Titel in Serie) seinen ohnehin luxuriös bestückten Kader mit Cristiano Ronaldo weiter auf. Das ganz große Ziel, den Henkelpott nach Turin zu holen, verfehlte die Alte Dame dennoch.

Darum gab es vor dieser Saison einen Schnitt auf der Trainerposition: Nach fünf Jahren und acht nationalen Titeln unter Massimiliano Allegri soll es nun Maurizio Sarri richten und den lang ersehnten Champions-League-Titel ins Piemont holen.

De Ligt, Ramsey & Co.: So sieht das neue Juventus Turin aus © getty 1/20 Juventus hat zahlreiche Transfers vorgenommen, um in der neuen Saison auch international erfolgreich zu sein. Allerdings dürfte sich in Sachen Abgänge noch einiges tun. SPOX blickt auf den aktuellen Kader und die mögliche Startelf. © getty 2/20 TRAINER: Nicht nur auf dem Feld ändert sich bei der Alten Dame einiges. Mit Maurizio Sarri steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der zuletzt mit dem FC Chelsea die Europa League gewann und Platz drei in der Premier League belegte. © getty 3/20 Vor seinem Engagement in England war Sarri für drei Jahre bei Juves Rivalen Neapel tätig. In Turin ersetzt der streitbare Italiener Massimiliano Allegri. Blicken wir nun auf den Kader, der Sarri aktuell zur Verfügung steht. © getty 4/20 TOR: Der ewige Gigi kehrt zurück zu seiner großen Liebe: Gianluigi Buffon unterschreibt nach seinem Wechsel von PSG einen Einjahresvertrag und könnte anschließend in anderer Funktion bei Juve tätig werden. © getty 5/20 Weiterhin die unumstrittene Nummer eins ist dennoch Wojciech Szczesny. Für den Transfer von Emil Audero zu Sampdoria Genua kassiert Turin 20 Millionen. Ersatzkeeper Mattia Perrin wird nach geplatztem Wechsel zu Benfica wohl bleiben. © getty 6/20 ABWEHR: Das langjährige Prunkstück der Bianconeri hat einen neuen Star: Nach langwierigen Verhandlungen sicherte sich Juve die Dienste von Matthijs de Ligt, der für bis zu 75 Millionen von Ajax kommt. © getty 7/20 Dem Youngster steht weiterhin geballte Erfahrung zur Seite: Kapitän Giorgio Chiellini geht in seine 15. Saison bei Juve und wird die magische Grenze von 400-Serie A-Partien knacken (momentan 388). © getty 8/20 Eine weitere Konstante ist Leonardo Bonucci. De Ligt tritt somit an die Stelle von Andrea Barzagli, der seine Karriere beendet. Außerdem: Martin Caceres geht zurück zu Lazio, Neuzugang Cristian Romero wird an den FC Genua verliehen. © getty 9/20 Wie sieht's bei den Außenverteidigern aus? Klar, Alex Sandro ist auf der linken Seite gesetzt. Für die rechte Seite kam Danilo (im Bild) von Manchester City. Dafür wechselte Joao Cancelo im Gegenzug zum englischen Meister. © getty 10/20 Als Backup für Sandro wurde Roma-Juwel Luca Pellegrini verpflichtet, der den Abgang von Leonardo Spinazzola kompensieren soll. Spannend dürfte sein, ob Juve weiterhin mit einer Vierkette aufläuft und Bonucci für de Ligt weichen muss. © getty 11/20 MITTELFELD: Im zu erwartenden 4-3-3 sind auch die Plätze im Mittelfeld äußerst umkämpft. Eine Option ist Miralem Pjanic, der immer wieder Objekt von Transferspekulation ist, jedoch bleiben soll. © getty 12/20 MITTELFELD: Neu in Turin ist Aaron Ramsey, der sich mit dem FC Arsenal nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und dessen ablösefreier Wechsel bereits seit Februar feststeht. Aktuell laboriert er aber an einer Verletzung am Beinbeugermuskel. © getty 13/20 Ebenfalls neu ist Adrien Rabiot, der sich im Streit von Paris Saint-Germain trennte. Da auch er seinen Vertrag nicht verlängerte, wurde er zeitweise suspendiert und kostet Juve ebenfalls keinen Cent an Ablöse. © getty 14/20 Diese Transfers sorgen für einen spannenden Konkurrenzkampf mit den bisher meist gesetzten Blaise Matuidi und Emre Can. Eine weitere Alternative ist der aufstrebende Uruguayer Rodrigo Bentacur. © getty 15/20 Und obwohl Trainer Sarri seinen Kader vor dem Ablauf der Transferperiode noch um bis zu fünf Spieler ausdünnen muss, darf auf seinen Wunsch auch Sami Khedira bleiben. Das bestätigte Sportdirektor Fabio Paratici nach wochenlangen Spekulationen. © getty 16/20 ANGRIFF: Bleiben drei Plätze in der Offensive: Cristiano Ronaldo spielte eine gute Premierensaison und verzeichnete in 29 Ligaspielen 21 Tore und acht Assists. Der Portugiese wird auch zukünftig der Fixpunkt im Juve-Angriff sein. © getty 17/20 Als anders erweist sich die Situation von Paulo Dybala, der schon in der vergangenen Saison kaum zum Zug kam. Tottenham Hotspur wollte den Argentinier verpflichten, der Deal scheiterte jedoch an Bildrechten. Für 70 Millionen Euro soll er zu haben sein. © getty 18/20 Sarri hat mit Juan Cuadrado, Douglas Costa und Federico Bernadeschi ohnehin genügend Optionen für die rechte Außenbahn. Je nach Formkurve, Gesundheitszustand und Wettbewerb ist hier mit einer Rotation zu rechen. © getty 19/20 Außerdem wichtig: Wie geht es mit Gonzalo Higuain und Mario Mandzukic? Bei beiden stehen die Zeichen auf Abschied. Während Higuain mit dem Kapitänsamt bei der Roma gelockt wird ... © getty 20/20 Drei weitere Abgänge von Reservisten stehen in der Abteilung Attacke bei Juve fest: Alberto Cerri (9 Mio., Cagliari Calcio) Andre Favilli (7 Mio., FC Genua) und Leonardo Mancuso (5 Mio., FC Empoli).

Ihm zur Seite gestellt wird dabei eine Mannschaft, die sich nicht nur wegen CR7 sehen lassen kann. So wurde beispielsweise als weitere Verstärkung der mit Bonucci und Chiellini bereits weltklasse aufgestellten Innenverteidigung der Senkrechtstarter der vergangenen CL-Saison Matthijs de Ligt verpflichtet. Ablösefrei gesellten sich auch Aaron Ramsey, Adrien Rabiot und Gianluigi Buffon dazu. Gerade Letzterer dürfte für die Fans eine Verpflichtung nach Maß sein, ist Grande Gigi doch seit Jahren Publikumsliebling und Vereinslegende.

Ob der so aufgerüstete Kader in Verbindung mit Sarri allerdings sofort der große Wurf in der Königsklasse gelingt, ist fraglich, da sich in den vergangenen Spielzeiten eher eingespielte Mannschaften mit bereits länger engagierten Trainern durchsetzten. Zuletzt gelang es Zinedine Zidane 2016, als Trainer-Neuling den Henkelpott zu holen.

Juventus Turin: Die Neuzugänge 2019/20 im Überblick

Am meisten Geld (85,5 Mio.) nahm die Alte Dame für den niederländischen Innenverteidiger Matthijs de Ligt in die Hand.