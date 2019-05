Juventus-Star Miralem Pjanic: Abflug zu PSG? "Alles ist möglich"

Mittelfeldspieler Miralem Pjanic von Juventus Turin hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Der Bosnier wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Auf das angebliche Interesse der Franzosen angesprochen, erklärte Pjanic im Gespräch mit Canal+: "PSG zählt zu den besten Klubs in Europa. Sie wollen auch in der Champions League den nächsten Schritt machen. Der Verein wird respektiert und hat die Chance auf den Titel in der Königsklasse." Mit Hinblick auf seine ungewisse Zukunft schob der Freistoßspezialist nach: "Alles ist möglich. Ich bin jetzt seit acht Jahren in Italien."

Miralem Pjanic: "Werden sehen, was im Urlaub passiert"

Eine Entscheidung soll Pjanic zufolge bald gefällt werden. "Ich spiele bei einem großen Klub. Wir werden eine Einigung finden, aber daran denke ich jetzt noch nicht. Ich denke nur daran, die Saison zu Ende zu bringen. Dann werden wir sehen, was im Urlaub passiert. Ich will auf jeden Fall in den kommenden Jahren die Champions League gewinnen."

Pjanic wechselte 2016 für 32 Millionen Euro von der AS Rom zum italienischen Rekordmeister. Sein Vertrag im Piemont läuft noch bis 2023.