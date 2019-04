Jose Mourinho sieht "viel Potenzial" in Juve-Shootingstar Moise Kean: "Er wird viele Tore schießen"

Jose Mourinho sieht "viel Potenzial" in Moise Kean. Der Shootingstar von Juventus Turin werde "spielen und viele Tore schießen", sagte Mourinho im Gespräch mit DAZN und SPOX.

"Er startet durch", sagte der portugiesische Trainer über Kean, der in den vergangenen Wochen aufgrund der Oberschenkelverletzung von Cristiano Ronaldo vermehrt zum Einsatz kam. In neun Ligaspielen in dieser Serie-A-Saison erzielte Kean bereits sechs Treffer und bereitete ein Tor vor.

"Das ist fantastisch, weil Juve so viele Champions und hochrangige Spieler hat, dass es dort für einen jungen Spieler nicht einfach ist, sich zu behaupten", sagte Mourinho. Dennoch stehe dem 19 Jahre alten Italiener noch eine lange Entwicklung bevor.

Jose Mourinho: Kean kann ein "großartiger Spieler werden"

Zu einer Prognose lässt sich Mourinho nicht hinreißen: Man müsste den Menschen besser kennen. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne den Spieler. Ich kann ihn mir im Fernsehen anschauen und ich kann den Spieler analysieren. Ich denke aber, es ist immer extrem wichtig, die Person hinter dem Spieler zu kennen, heute mehr als jemals zuvor − sein soziales Umfeld, seine Mentalität, seine moralischen Prinzipien und sein Lebensmotto."

Dennoch stünden Kean bei einem Verein wie Juventus alle Türen offen. "Ich glaube, dass ein Fußballverein wie Juve die perfekten Bedingungen schaffen kann, damit der Knabe ein großartiger Spieler werden wird", meint Mourinho.