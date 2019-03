Serie A: Sampdoria-Stürmer Defrel flüchtet alkoholisiert vor Polizei

Gregoire Defrel vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua hat Ärger mit der Polizei. Der Franzose geriet am Sonntag nach der 1:2-Niederlage gegen Atalanta Bergamo in eine Polizeikontrolle und flüchtete.

Dabei verlor der 27-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und rammte einige geparkte Autos sowie Straßenschilder. Ein Alkoholtest ergab, dass Defrel stark angetrunken war. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Laut Gazzetta dello Sport droht Defrel nun auch eine Strafe durch seinen Klub. Der Stürmer ist in dieser Saison von AS Rom an Sampdoria ausgeliehen. In 26 Ligaspielen erzielte er sechs Tore.