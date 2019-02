Juve-Verteidiger Chiellini: Sergio Ramos? "Der beste Verteidiger der Welt"

Abwehrspieler Giorgio Chiellini von Italiens Rekordmeister Juventus Turin schwärmt in den höchsten Tönen von Real-Star Sergio Ramos, obwohl dieser beim 1:2 am Wochenende gegen Girona bereits den 20. Platzverweis in der Primera Dvision kassierte und damit der Rot-Rekordhalter aller europäischer Top-Ligen ist. Außerdem äußerte sich Chiellini zum Abgang von Cristian Ronaldo bei Real.

"Er ist momentan der beste Verteidiger der Welt - und das auf eine verdiente Art und Weise. Er ist ein Leader, sowohl auf als auch neben dem Platz", so Chiellini im Interview mit der Marca über Ramos. "Er gehört zu den Spielern, die sowohl einen Einfluss auf die eigene Mannschaft als auch auf die gegnerische haben kann."

Chiellini: Cristiano Ronaldo? "Ein Außerirdischer"

Ein Spieler, der ebenfalls den Unterschied ausmachen kann, ist sein Mannschaftskamerad Ronaldo. "Er ist ein Außerirdischer und wir besitzen das Glück, ihn bei uns zu haben", erklärte Chiellini. "Mysteriöserweise hat er den letzten Ballon d'Or nicht gewonnen."

Deshalb ist es für den Italiener auch nicht nachvollziehbar, dass die Königlichen CR7 im vergangenen Sommer nach Turin transferiert haben. "Ich hätte nicht gedacht, dass ein Klub wie Real Madrid einen solchen Spieler gehen lässt", so Chiellini.

Real Madrid würde "Ronaldo vermissen, weil er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmacht und in jeder Partie zeigt, dass er der Beste der Welt ist."

Sergio Ramos kassiert 20. Platzverweis in LaLiga