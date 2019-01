Serie A: Ronaldo sorgt für späten Juventus-Sieg nach Can-Eigentor

Juventus Turin hat seine Erfolgsserie in der Serie A nur mit Mühe ausgebaut. Beim 2:1 (0:0) bei Lazio Rom verhinderten "Joker" Joao Cancelo (74.) sowie Superstar Cristiano Ronaldo (88./FE) erst in der Schlussphase die Serie von nun 25 Spielen in Folge ohne Niederlage in der Liga. Rom wardurch ein Eigentor von Nationalspieler Emre Can (59.) in Führung gegangen.

Durch den Sieg im Schlussspurt zog die "Alte Dame" an der Tabellenspitze ihrem Verfolger SSC Neapel auf elf Punkte davon.

Der Vizemeister, der Turin am 22. April vergangenen Jahres als bislang letzte Mannschaft in der Meisterschaft geschlagen hat (1:0), war 24 Stunden zuvor nicht über ein 0:0 beim AC Milan hinausgekommen.

Auch Inter Mailand, Dritter in Italien, patzte. Gegen den FC Turin setzte es gar eine 0:1-Niederlage.

Serie A: Die Ergebnisse am 21. Spieltag

Heim Ergebnis Gast US Sassuolo 3:0 Cagliari Sampdoria Genua 4:0 Udinese AC Mailand 0:0 SSC Neapel Chievo Verona 3:4 AC Florenz Bologna 0:4 Frosinone Atalanta Bergamo 3:3 AS Rom Parma FC 2:3 SPAL Ferrara FC Turin 1:0 Inter Mailand Lazio Roma 1:2 Juventus Turin Empoli FC -:- CFC Genua

Die Tabelle der Serie A