Coppa Italia heute live: Atalanta gegen Juventus im Livestream

Im Viertelfinale der Coppa Italia trifft Atalanta Bergamo heute Abend auf Meister Juventus Turin. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im italienischen Pokalwettbewerb live verfolgen könnt.

Nachdem sich Juventus im Achtelfinale mit 2:0 beim FC Bologna durchsetzte und Atalanta mit dem gleichen Ergebnis Cagliari bezwang, kämpfen die beiden Teams heute Abend um den Einzug ins Halbfinale.

Bereits am 26. Dezember standen sich beide Mannschaften in der Serie A gegenüber: Damals endete die Begegnung 2:2, als Cristiano Ronaldo nach einem Doppelpack von Duvan Zapata in der 78. Minute ausglich.

Atalanta gegen Juventus: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Viertelfinale der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und Atalanta Bergamo findet heute Abend um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das 21.300 Zuschauer fassende Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin heute im Livestream

Die Spiele der Coppa Italia werden auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt auch das Viertelfinalspiel zwischen Atalanta und Juve im Livestream.

Ihr könnt DAZN für einen Monat kostenlos testen und bezahlt anschließend nur 9,99 Euro monatlich. Neben dem italienischen Pokalwettbewerb könnt ihr unter anderem die Premier League, die Europa League und die Champions League live bei DAZN verfolgen.

Coppa Italia 2019: Das Viertelfinale im Überblick

Datum Heimteam Auswärtsteam Livestream 29.01., 20.45 Uhr Milan Neapel DAZN 30.01., 18.15 Uhr Florenz Roma DAZN 30.01., 20.45 Uhr Bergamo Juve DAZN 31.01., 21 Uhr Inter Lazio DAZN

Coppa Italia: Die Titelgewinner der letzten 10 Jahre