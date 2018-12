Cristiano Ronaldo mit Spitze gegen Real Madrid: "Juventus wie eine Familie"

Cristiano Ronaldo hat rund sechs Monate nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus eine Spitze in Richtung seines Ex-Klubs geschickt. Der Portugiese kritisierte die Mannschaft sowie die Spieler der Königlichen mit einer Randbemerkung.

"Juventus ist mehr wie eine Familie", sagte Ronaldo im Interview mit der Corrierre dell Sport. Der Stürmer sei "glücklich" in Turin und das aufgrund eines deutlichen Unterschieds: "Das ist die beste Gruppe, in der ich je gespielt habe. Wir fühlen uns wirklich wie ein Team. Nicht so wie anderswo, wo sich manche Spieler besser als andere fühlen."

Entsprechend gab Ronaldo an, sehr froh über seine "demütigen" neuen Mitspieler zu sein: "Selbst wenn Pauly Dybala oder Mario Mandzukic nicht selbst treffen, sieht man sie glücklich. Das ist wundervoll." Entsprechend schmerzlos wäre CR7 bei einem Aufeinandertreffen mit Real.

Cristiano Ronaldo: Juventus braucht James Rodriguez nicht

Er wollte "nur noch mit Juventus gewinnen" und würde entsprechend keine Rücksicht nehmen: "Was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Ich will jetzt nur diese Farben verteidigen, der Rest zählt nicht mehr. Wenn wir gegen Real spielen sollte, würde ich mein Maximum geben."

Juventus habe ihn mit "vielen Details" überzeugt. Ob die Turiner, wie zahlreiche Gerüchte nahelegen, noch mehr Spieler anlocken müssen, hält Ronaldo für fraglich: "Ich sehe, dass von James Rodriguez bis zu Marco Asensio über jeden geschrieben wird. Juventus braucht keine anderen Spieler."

Aktuell steht Cristiano Ronaldo mit Juventus an Rang eins der Serie A . Das Team von Ronaldo ist nach 15 Spieltagen ungeschlagen und erlitt erst einen Punktverlust. Ronaldo selbst hat in bislang 19 Spielen elf Tore erzielt und ist damit nach anfänglichen Ladehemmung der beste Torschütze seines Teams.